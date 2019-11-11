Газизов — о словах Евсеева: кто его не понял, тот поймёт позже
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал слова главного тренера команды Вадима Евсеева, который после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0) заявил, что забитые мячи не являются главным в футболе.
«Слова нашего главного тренера не обсуждаю, это его видение. Я поддерживаю Вадима Валентиновича. Он хотел донести определённую мысль. Я его понял. Кто не понял, тот поймёт позже», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Уфа», набрав 18 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице российского национального чемпионата. В 17-м туре уфимцы 24 ноября на своём поле примут «Сочи». Начало матча — в 11:30 мск.
Расписание матчей чемпионата России по футболу 2019-2020
Евсеев — после 0:0 с «Оренбургом»: футбол в забитии голов заключается, что ли?
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