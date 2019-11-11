Первый канал покажет матч отбора Евро-2020 Сан-Марино — Россия
Первый канал сообщил, что будет транслировать в прямом эфире матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между национальными командами Сан-Марино и России.
Матч Сан-Марино — Россия состоится в Серравалле на стадионе «Олимпико» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.
Россия, набрав 21 очко в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы I отбора Евро-2020, Сан-Марино (0) — на 6-м месте. Сборная России уже гарантировала себе участие в предстоящем чемпионате Европы.
Напомним, в матче 3-го тура Россия и Сан-Марино встречались в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 8 июня. Финальный свисток тогда зафиксировал победу хозяев со счётом 9:0.
Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2020
Сборная России огласила состав на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Сан-Марино
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