Невилл: «Ливерпуль» демонстрирует чемпионский футбол на протяжении 18 месяцев

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл прокомментировал выступление «Ливерпуля» в нынешнем сезоне.

«Нужно быть особой командой, чтобы дважды подряд сыграть в финале Лиги чемпионов, выиграть в одном из них, чтобы преследовать «Манчестер Сити» до последнего тура.

«Ливерпуль» демонстрирует чемпионский футбол в течение последних 18 месяцев. Да, он может растратить отрыв, «Сити» может нагнать его, может случиться какой-нибудь неординарный всплеск формы «Челси» или «Лестера», но в это верится всё меньше», — приводит слова Невилла Sky Sports.

«Ливерпуль», набрав 34 очка, лидирует в турнирной таблице английского национального чемпионата. Полная таблица АПЛ доступна на «Чемпионате».