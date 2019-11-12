Задержанные после столкновений в Будапеште фанаты ЦСКА освобождены
Пресс-служба российского посольства в Венгрии в «Фейсбуке» опубликовала новую информацию о последствиях столкновений между фанатами ЦСКА и «Ференцвароша» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы (0:0), который состоялся в Будапеште 7 ноября и завершился ничьей со счётом 0:0.
«В результате тесного взаимодействия посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча, 12 ноября были освобождены из-под ареста», — говорится в сообщении посольства.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта. В дальнейшем столкновения стали происходить уже возле стадиона, из-за чего в инцидент пришлось вмешаться полиции.
В Будапеште массовые беспорядки. Фанаты ЦСКА активно участвуют
Столкновения были в метро, в городе и у стадиона.
- 12 ноября 2019
-
15:17
-
14:54
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:43
-
13:33
-
13:23
-
13:21
-
12:53
-
12:43
-
12:38
-
12:11
-
11:49
-
11:39
-
11:36
-
11:13
-
11:02
-
11:00
-
10:46
-
10:43
-
10:26
-
10:12
-
10:08
-
09:51
-
09:49
-
09:18
-
08:49
-
08:46
-
08:30
-
08:17
-
07:43
-
07:03
-
04:43
-
03:15
Партнерский контент