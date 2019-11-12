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Задержанные после столкновений в Будапеште фанаты ЦСКА освобождены

Задержанные после столкновений в Будапеште фанаты ЦСКА освобождены
Футбол / Лига Европы 0

Пресс-служба российского посольства в Венгрии в «Фейсбуке» опубликовала новую информацию о последствиях столкновений между фанатами ЦСКА и «Ференцвароша» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы (0:0), который состоялся в Будапеште 7 ноября и завершился ничьей со счётом 0:0.

«В результате тесного взаимодействия посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча, 12 ноября были освобождены из-под ареста», — говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта. В дальнейшем столкновения стали происходить уже возле стадиона, из-за чего в инцидент пришлось вмешаться полиции.

В Будапеште массовые беспорядки. Фанаты ЦСКА активно участвуют
Столкновения были в метро, в городе и у стадиона.
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