Задержанные после столкновений в Будапеште фанаты ЦСКА освобождены

Пресс-служба российского посольства в Венгрии в «Фейсбуке» опубликовала новую информацию о последствиях столкновений между фанатами ЦСКА и «Ференцвароша» перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы (0:0), который состоялся в Будапеште 7 ноября и завершился ничьей со счётом 0:0.



«В результате тесного взаимодействия посольства с компетентными властями Венгрии оба гражданина России, задержанные в Будапеште 7 ноября накануне матча, 12 ноября были освобождены из-под ареста», — говорится в сообщении посольства.



Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА устроили потасовку в метро Будапешта. В дальнейшем столкновения стали происходить уже возле стадиона, из-за чего в инцидент пришлось вмешаться полиции.

В Будапеште массовые беспорядки. Фанаты ЦСКА активно участвуют Столкновения были в метро, в городе и у стадиона.