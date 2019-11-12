Мерсон призывает «Арсенал» назначить главным тренером Роджерса

Бывший футболист «Арсенала», а ныне эксперт на британском телевидении Пол Мерсон призывает руководство лондонского клуба назначить главным тренером команды наставника «Лестера» Брендана Роджерса.

«Я считаю, что Роджерс — один из лучших в своём деле. Так как я большой фанат команды, на месте «Арсенала» я давно бы уже направил запрос в «Лестер» и спросил бы: «Сколько вы хотите?»

Они заплатили € 80 млн за Пепе, за игрока, который никогда не играл в Премьер-лиге, а играл только во французском чемпионате. Я бы заплатил € 35 млн за Роджерса. Сразу же бы дал ему шестилетний контракт. Если Роджерс окажется в «Арсенале» завтра, он сделает каждого игрока лучше. Он выведет их на новый уровень», — приводит слова Мерсона Daily Express со ссылкой на Sky Sports.