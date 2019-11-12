Солари вернулся в «Реал» и назначен послом клуба

Бывший главный тренер «Реала» Сантьяго Солари вернулся в клуб и получил должность посла, сообщает Marca.
По данным источника, аргентинский специалист будет представлять «Королевский клуб» на различных мероприятиях. При этом Солари не оставляет мысли вернуться к тренерской работе. У него были варианты с «Леганесом» и «Сельтой», но до назначения дело не дошло.
43-летний Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. В первых четырёх матчах под руководством Солари «Реал» одержал четыре победы. После этого руководство клуба приняло решение подписать с аргентинцем контракт до лета 2021 года. При Солари «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира 2018 года. 11 марта 2019 года наставник был уволен.
- 12 ноября 2019
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