Источник: Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала»

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Сантьяго Солари был удивлён своей отставкой. Об этом сообщает El Confidencial.

По данным источника, аргентинский специалист не ожидал, что его уволят, не дожидаясь окончания нынешнего сезона. В данный момент Солари находится на отдыхе в своём доме на Ибице. Ранее сообщалось, что «Реал» хочет сохранить аргентинца в структуре клуба.

42-летний Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера Хулена Лопетеги. Под руководством Солари «Королевский клуб» вылетел из Лиги чемпионов и Кубка Испании, а в чемпионате Испании отстал на 12 очков от лидирующей «Барселоны».

Напомним, что некоторое время назад преемником Солари на посту наставника «Реала» стал Зинедин Зидан.