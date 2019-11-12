Фанаты «Юргордена» ярко отметили чемпионство после 14-летнего перерыва. Видео

Болельщики «Юргордена» отметили чемпионство клуба, которое стало первым для команды за последние 14 лет. В предыдущий раз клуб становился чемпионом в 2005 году.

«Золотым» для «Юргордена» стал матч заключительного матча чемпионата Швеции с «Норрчёпингом» (2:2). После окончания матча фанаты выскочили на поле и принялись праздновать. Затем болельщики прошлись маршем по улице.

Видео выбегания фанатов можно посмотреть на «Чемпионате». Видео шествия фанатов также доступно на «Чемпионате».

Юргорденский клуб финишировал на первом месте, набрав 66 очков. Вторым стал «Мальмё» (65), третье место занял «Хаммарбю» (65).

«Юргорден» выиграл чемпионский титул в 12-й раз в своей истории, догнав по этому показателю «Эргрюте». Чаще чемпионами становились «Мальмё» (2:0), «Гётеборг» (18), АИК (13) и «Норрчёппинг» (13).