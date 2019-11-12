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Промес: я не буду танцевать со Слуцким — он «конь», а я «мясной»!

Промес: я не буду танцевать со Слуцким — он «конь», а я «мясной»!
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Аякса» Квинси Промес, который ранее выступал за «Спартак», рассказал о своих отношениях с экс-наставником ЦСКА Леонидом Слуцким, возглавляющим «Витесс».

«Наше противостояние со Слуцким продолжается. Мы хорошо знаем друг друга по чемпионату России, мы уже успели сыграть друг против друга здесь. В Нидерландах Слуцкий проделывает хорошую работу, у него всё получается, я рад за него. Люди здесь считают его забавным, пересматривают и смеются над интервью, которые он даёт, его тут любят. Лично я желаю Леониду всего самого лучшего.

Можем ли мы как-нибудь станцевать со Слуцким на голландском телевидении? Нет. Танцевать я с ним не буду, так как Слуцкий «конь», а я «мясной»!" — приводит слова Промеса Sport24.

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