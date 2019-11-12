Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья стал владельцем американского клуба «Куинсборо».
«Куинс всегда был особенным местом для меня. Я горжусь тем, что смогу выставить профессиональную футбольную команду в USL», — написал Вилья в своём «инстаграме».
С сезона-2020/21 «Куинсборо» стартует в USL — второй футбольной лиге в США после MLS. Клуб базируется в одном из районов Нью-Йорка — Куинсе. Собственная футбольная команда будет впервые в его истории. С 2014 по 2018 год Вилья выступал за клуб «Нью-Йорк Сити».
37-летний Вилья в данный момент является игроком японского «Виссел Кобе». В нынешнем сезоне испанский форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Японии, в которых забил 12 голов (три — с пенальти), а также отдал две результативные передачи.
- 12 ноября 2019
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