Клопп: VAR можно улучшить, но система никогда не будет на сто процентов точной

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR), а также отметил, что в системе имеются ошибки.



«VAR можно улучшить, системе есть куда развиваться. Но она никогда не будет на сто процентов точной, это знают все. Есть пара вещей, которые работают неверно. VAR должна улучшаться в направлении определения офсайдов и игры рукой. В УЕФА были хорошие идеи относительно того, как можно с этим разобраться. Все мы заинтересованы в улучшении системы.



Место для ошибок всё равно остаётся. Эти вещи исполняются людьми, и никто из нас не совершенен. Никто и не просит совершенства, мы лишь нуждаемся в правильных решениях», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

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