Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разводе с женой.



«Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная история. Если ты проводишь большое количество времени с игроками, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем сохранять хорошие отношения. Развод — это просто часть жизни. Многие интересуются, не собираюсь ли я искать себе новую жену. Но я не считаю это проблемой. В настоящий момент футбол для меня — это и жена, и вся семья. Прошу прощения у родных, но это правда», — сказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.

Слуцкий возглавил «Витесс» в 2018 году. В нынешнем сезоне команда под руководством российского специалиста набрала 23 очка в 13 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.