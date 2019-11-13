Президент «Оренбурга»: мы не получали никаких предложений по Федотову

Президента «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал информацию о том, что главный тренер Владимир Федотов может возглавить «Сочи».
«Относительно появившейся в ряде СМИ информации о главном тренере «Оренбурга» Владимире Федотове и его переходе в другой клуб сообщаю, что на данный момент никаких предложений мы не получали, у Владимира Федотова действующий контракт. Тренерский штаб ФК «Оренбург» отлично проявил себя, показывает хорошие результаты. Владимир Федотов доказал, что может эффективно решать поставленные задачи в условиях достаточно ограниченного бюджета, поэтому не исключаю возможности обращения в наш клуб и не только со стороны ФК «Сочи». В случае предметного предложения рассмотрим и обсудим его, но пока никакой информации по этому поводу у нас нет», — приводятся слова Кияева на официальном сайте клуба.
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