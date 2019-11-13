«Динамо» оштрафовано на 90 тыс. рублей за оскорбления Ташаева фанатами

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о санкциях, наложенных на клубы по итогам матчей 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Спартак» — «Крылья Советов»: «Крылья Советов» оштрафованы на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. У «Крыльев» было два удаления.
На 26-й минуте главный тренер «Спартака» Тедеско вышел за пределы технической зоны, а на 80-й минуте совершил выход на поле. Тедеско оштрафован на 20 тысяч рублей лично, «Спартак» — на 20 тысяч рублей.
«Ростов» — «Тамбов»: «Ростов» оштрафован на 50 тысяс рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиков в адрес судей.
«Рубин» — «Динамо»: динамовские болельщики неоднократно скандировали нецензурные выражения в адрес Ташаева. «Динамо» оштрафовано на 90 тысяч рублей.
«Оренбург» — «Уфа»: за оскорбительные скандирования болельщиков «Оренбург» оштрафован на 10 тысяч рублей, «Уфа» — на 30 тысяч рублей.
«Арсенал» — «Зенит»: «Зенит» оштрафован на 40 тысяч рублей за использование пиротехники болельщиками», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 13 ноября 2019
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