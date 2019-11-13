КДК дисквалифицировал Гончаренко на 2 матча и оштрафовал на 100 тыс. рублей

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц огласил санкции в отношении главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко за оскорбления в адрес арбитров в перерыве матча 16-го тура чемпионата России с «Сочи» (3:2).
«Как известно, по результатам рассмотрения материалов СМИ, КДК возбудил дело об оскорбительном поведении тренера ЦСКА в адрес официальных лиц матча. В понедельник КДК получил рапорты от всех судей матча, где был описан эпизод со всеми выражениями. Гончаренко сам был на заседании, объяснил ситуацию и своё поведение эмоциональном состоянием, связанным с работой судебного корпуса. При этом он сказал о том, что такое поведение для главного тренера недопустимо. Гончаренко извинился.
КДК принял решение дисквалифицировать Гончаренко на два матча чемпионата России, один матч — реальная дисквалификация, один — условная, плюс оштрафовать на 100 тысяч рублей. Испытательный срок до конца сезона», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 13 ноября 2019
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