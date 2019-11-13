Ла Лига объявила, что матч «Барселона» — «Реал» пройдёт 18 декабря
Ла Лига официально объявила, что перенесённый матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» состоится 18 декабря.
Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. Изначально матч должен был состояться 26 октября, но из-за протестов в Каталонии его перенесли на 18 декабря.
Против даты 18 декабря выступал президент Ла Лиги Хавьер Тебас, который заявил, что «эль-класико» заберёт значительную часть телевизионной аудитории у запланированных на этот день матчей Кубка Испании.
«Барселона», набрав 25 очков в 12 матчах, лидирует в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (25) — на втором месте.
В прошлом сезоне «Барселона» дважды обыграла «Реал» в чемпионате Испании — 5:1 и 1:0.
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