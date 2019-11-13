Карвахаль: не буду лгать, предпочитаю, чтобы «Барселона» не вышла в плей-офф ЛЧ
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль выразил надежду, что «Барселона» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов.
«Я не буду лгать, предпочитаю, чтобы „Барселона“ не вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Они являются претендентами на победу в турнире и одними из наших соперников, у них фантастический состав. Я предпочитаю, чтобы они проигрывали в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Чем больше сильных команд вылетит, тем лучше для нас», — приводит слова Карвахаля Marca.
«Барселона», набрав восемь очков в четырёх матчах, лидирует в турнирной таблице группы F. В 5-м туре группового этапа каталонский клуб сыграет с дортмундской «Боруссией». Матч состоится 27 ноября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 23:00 мск.
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