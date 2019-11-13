Б. Силва дисквалифицирован на один матч за шутку в соцсети в адрес одноклубника
Вингер «Манчестер Сити» Бернарду Силва понёс наказание за шутку в адрес партнёра по команде Бенжамена Менди, сообщает BBC.
Согласно информации источника, 25-летний футболист дисквалифицирован Федерацией футбола Англии (FA) на один матч и заплатит штраф в размере £ 50 тыс. (€ 58 тыс.).
Напомним, португалец опубликовал в своём «твиттере» мем. В левой части картинки был изображён темнокожий защитник «горожан» Бенжамен Менди в детстве. Справа же находился логотип испанской кондитерской компании Conguitos, представляющий собой шоколадного человечка. Мем Силва сопроводил подписью «Угадайте кто?».
В текущем сезоне Силва принял участие в 17 матчах в составе «Манчестер Сити». На его счету 5 забитых мячей и 3 результативные передачи.
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