Скаут «Локомотива»: в Италии есть много игроков, которых мы хотим заполучить
Скаут «Локомотива» Риккардо Червеллати сообщил, что в Италии есть много игроков, в услугах которых заинтересованы «железнодорожники».
«Есть очень много итальянских футболистов, которых мы хотели бы заполучить в «Локомотив». Российский футбол становится одним из привлекательных вариантов продолжения карьеры для итальянских и европейских футболистов», — приводит слова Червеллати сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает второе место. После 16 туров в активе «железнодорожников» 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 5 очков. В 17-м туре «Локомотив» в гостях сыграет с «Тамбовом» (22 ноября).
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