Скаут «Зенита»: у нас есть чёткие цели на зимнее трансферное окно
Антон Евменов, скаут «Зенита», сообщил, что сине-бело-голубые определились с трансферными целями на зиму.
«Мы довольны тем, как идут дела в чемпионате, наше преимущество над вторым местом составляет пять очков. Мы хотим выиграть чемпионат, Кубок и выйти в следующий раунд Лиги чемпионов… У нас сложная группа, есть четыре команды, способные пройти дальше. Мы дважды проиграли „РБ Лейпциг“, но мы можем реабилитироваться в матчах с „Лионом“ и „Бенфикой“. Мы настроены позитивно, мы всё ещё можем добиться поставленной цели. Посмотрим, как всё закончится для нас.
У нас есть чёткие цели на зимнее трансферное окно, но в мою компетенцию не входит рассказывать о них», — приводит слова Евменова Tuttomercatoweb.
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