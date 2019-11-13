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Бразильский голкипер отразил мяч с помощью сетки. Видео

Бразильский голкипер отразил мяч с помощью сетки. Видео
Футбол / Южная Америка 0

В матче 35-го тура бразильской Серии В «Понте-Прета» принимала «Фигейренсе». Встреча, прошедшая на стадионе в Сан-Паулу, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В матче произошёл примечательный эпизод. При счёте 3:1 в пользу гостей голкипер «Фигейренсе» Жоао Карлос спасал ворота и выбил мяч сквозь сетку. Как показал повтор, гол, скорее, следовало засчитывать, чем нет, так как мяч пересёк линию до вмешательства бразильского вратаря. Однако протесты футболистов «Понте-Прета» ни к чему не привели, арбитр не засчитал гол.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Фигейренсе» набрал 38 очков в 35 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице бразильской Серии В. «Понте-Прета» (44) — на 11-м месте.

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