Ибрагимович — фанатам «ЛА Гэлакси»: я дал вам Златана. Теперь смотрите бейсбол

Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович обратился к болельщикам своей команды.

«Пришёл. Увидел. Победил. Спасибо „Лос-Анджелес Гэлакси“ за то, что заставили снова почувствовать себя живым. Болельщикам „Гэлакси“ — вы хотели Златана, я дал вам Златана. Всегда пожалуйста. История продолжается… Теперь возвращайтесь к просмотру бейсбола», — написал Ибрагимович в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Златана Ибрагимовича.

Действующий контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце 2019 года. За полтора года в клубе он провёл 58 матчей, в которых забил 53 мяча и отдал 15 голевых передач. «Лос-Анджелес Гэлакси» уже предложил шведу новый контракт сроком на один год. Ранее сообщалось, что 38-летний нападающий может вернуться в «Милан».