Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Болонья» является фаворитом в борьбе за Ибрагимовича среди итальянских клубов

«Болонья» является фаворитом в борьбе за Ибрагимовича среди итальянских клубов
Футбол / Италия 0

Нападающий «Лос-Анджелес» Златан Ибрагимович отдаст предпочтение «Болонье», если примет решение вернуться в чемпионат Италии, утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, болонский клуб является фаворитом в борьбе за форварда и опережает в борьбе за него «Наполи» и «Милан». Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович дружит с Ибрагимовичем, и это может стать решающим фактором. Также у шведа есть вариант с переходом в свой бывший клуб «Манчестер Юнайтед».

Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года. Впрочем, американский клуб предложил футболисту новое однолетнее соглашение.

В завершившемся сезоне Ибрагимович провёл 31 матч в чемпионате MLS и забил 31 гол.

В руководстве MLS подтвердили возможный переход Ибрагимовича в «Милан»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019