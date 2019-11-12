«Болонья» является фаворитом в борьбе за Ибрагимовича среди итальянских клубов
Нападающий «Лос-Анджелес» Златан Ибрагимович отдаст предпочтение «Болонье», если примет решение вернуться в чемпионат Италии, утверждает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.
По данным источника, болонский клуб является фаворитом в борьбе за форварда и опережает в борьбе за него «Наполи» и «Милан». Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович дружит с Ибрагимовичем, и это может стать решающим фактором. Также у шведа есть вариант с переходом в свой бывший клуб «Манчестер Юнайтед».
Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года. Впрочем, американский клуб предложил футболисту новое однолетнее соглашение.
В завершившемся сезоне Ибрагимович провёл 31 матч в чемпионате MLS и забил 31 гол.
В руководстве MLS подтвердили возможный переход Ибрагимовича в «Милан»
- 12 ноября 2019
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