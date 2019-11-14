Игрок «Томи» Казанков: Григорян устраивал спарринги между футболистами

Полузащитник «Томи» Максим Казанков рассказал о методах работы Александра Григоряна, который первую часть текущего сезона РПЛ проработал в «Тамбове».
«Александр Витальевич очень оригинальный человек. Таких, наверное, больше не встречу. С ним не соскучишься. Григорян мог настроить команду, у него свое видение футбола: где-то оно проходило, где-то нет. В Хабаровске прошло, ведь мы вышли в РПЛ. Вклад Григоряна в это точно был, хоть он и ушел за полгода до этого.
Григорян устраивал боксерские спарринги, ставил футболистов против друг друга или против людей из тренерского штаба. Перед матчем с «Рубином» в Казани он раздал нам текст песни и попросил выучить, чтобы на завтраке или на обеде перед игрой мы спели. Я жил с Довбней вместе, а они с Григоряном в «Луче» работали, он привык к такому. Первый раз наша песня Григоряну не понравилась, попросил спеть заново, поазартнее. И баттлы танцевальные были и много что ещё. Он расслаблял нас таким образом, это помогало», — цитирует Казанкова Sports.ru.
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