Венгер объяснил своё решение работать в ФИФА

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал, для чего он заступил на пост руководителя отдела ФИФА по глобальному развитию футбола.
«Я хочу поделиться тем, чему научился сам, и хочу разделить эти знания об игре, которую я так люблю. Возможно, одна из лучших площадок и позиций для этого — ФИФА. Я чувствую, что это та должность, где я могу помочь футболу расти и развиваться. Надеюсь, и в качественном плане, и в знаниях. В основном я хотел бы внести свой вклад в повышение эффективности и улучшение тренерской работы по всему миру», — приводит слова Венгера Independent.
Французский специалист будет заниматься развитием не только мужского футбола, но и женского. Также Венгер будет принимать участие в процессах, связанных с IFAB, организацией, которая занимается изменением, совершенствованием и регулированием правил игры в футбол.
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