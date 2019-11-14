Манджукич принял решение перейти в «Манчестер Юнайтед» предстоящей зимой
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич в ближайшее зимнее трансферное окно намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», сообщает Tuttosport.
По информации издания, 33-летний хорват готов переехать в Англию уже в декабре, чтобы ускорить процесс оформления сделки.
Минувшим летом «Манчестер Юнайтед» уже пытался приобрести Манджукича, но тогда трансфер не состоялся. «Красные дьяволы» также интересовались форвардом «Ювентуса» Пауло Дибалой.
Марио выступает за «Ювентус» с 2015 года. Его контракт с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий не принял участия ни в одном матче.
«Манчестер Юнайтед», набрав 16 очков в 12 встречах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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