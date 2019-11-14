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Эриксен и ещё два игрока отказываются продлевать контракты с «Тоттенхэмом»

Эриксен и ещё два игрока отказываются продлевать контракты с «Тоттенхэмом»
Футбол / Англия 0

«Тоттенхэм Хотспур» следующим летом рискует потерять сразу троих футболистов основного состава. На этот момент руководство лондонского клуба не может договориться о продлении контрактов с полузащитником Кристианом Эриксеном, а также с защитниками Яном Вертонгеном и Тоби Алдервейрелдом, сообщает Daily Mail.

Эриксен, Вертонген и Алдервейрелд отказались уже от нескольких предложений о продлении соглашений со «шпорами». Все трое по-прежнему хотят стать свободными агентами по окончании нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что Эриксен летом 2020 года намерен перейти в мадридский «Реал». Не исключено, что «шпоры» попытаются продать 27-летнего датчанина «сливочным» в ближайшее зимнее трансферное окно, но сам игрок хочет присоединиться к мадридскому клубу именно как свободный агент, чтобы получить более выгодный контракт.

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