Эриксен и ещё два игрока отказываются продлевать контракты с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм Хотспур» следующим летом рискует потерять сразу троих футболистов основного состава. На этот момент руководство лондонского клуба не может договориться о продлении контрактов с полузащитником Кристианом Эриксеном, а также с защитниками Яном Вертонгеном и Тоби Алдервейрелдом, сообщает Daily Mail.
Эриксен, Вертонген и Алдервейрелд отказались уже от нескольких предложений о продлении соглашений со «шпорами». Все трое по-прежнему хотят стать свободными агентами по окончании нынешнего сезона.
Ранее сообщалось, что Эриксен летом 2020 года намерен перейти в мадридский «Реал». Не исключено, что «шпоры» попытаются продать 27-летнего датчанина «сливочным» в ближайшее зимнее трансферное окно, но сам игрок хочет присоединиться к мадридскому клубу именно как свободный агент, чтобы получить более выгодный контракт.
- 14 ноября 2019
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