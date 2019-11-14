Сёмин высказался о трансферных задачах «Локомотива» на зиму

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о трансферных задачах «железнодорожников» на зиму.

«Если заглянуть в зиму, то главная цель — и купить новых, и удержать нынешних игроков. В комплексе. Отдельные позиции надо усиливать, в том числе количественно. С другой стороны, в последних матчах хорошо себя проявили молодые Куликов и Магкеев. Сделали серьёзную заявку на попадание в основной состав, а не просто на поддержание конкуренции.



Что касается финансовых проблем „Ростова“, то Норманн, Шомуродов, Ерёменко — топ-футболисты, заиграют в любой команде. Но насчёт бедности «Ростова» — пока без комментариев. Может, это блеф, как часто бывает? Пока у них всё в порядке, так что верится с трудом», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».