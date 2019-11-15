«Наполи» может продать Кулибали по сниженной цене

«Наполи» рискует потерять звёздного защитника Калиду Кулибали после резкого спада в форме и ситуации в клубе. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Il Mattino.
Сенегалец был долгосрочной целью «Манчестер Юнайтед», английский клуб готовил рекордное предложение в € 100 млн, прежде чем обратить своё внимание на Гарри Магуайра.
В этом сезоне «Наполи» показывает не лучшую игру, у команды начался конфликт с болельщиками и руководством, поэтому некоторым игрокам пришлось нанять телохранителей для защиты себя и своих семей.
Как сообщает источник, на «Наполи» может быть оказано давление, чтобы позволить Кулибали уйти за гораздо меньше € 70 млн. Это значительно меньше, чем предложение, от которого отказалось ранее руководство клуба. Из-за нехватки финансовых ресурсов владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сказал, что может продать сенегальского защитника, хотя и высоко ценит его игру.
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