«Наполи» может продать Кулибали по сниженной цене

«Наполи» рискует потерять звёздного защитника Калиду Кулибали после резкого спада в форме и ситуации в клубе. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на Il Mattino.



Сенегалец был долгосрочной целью «Манчестер Юнайтед», английский клуб готовил рекордное предложение в € 100 млн, прежде чем обратить своё внимание на Гарри Магуайра.



В этом сезоне «Наполи» показывает не лучшую игру, у команды начался конфликт с болельщиками и руководством, поэтому некоторым игрокам пришлось нанять телохранителей для защиты себя и своих семей.



Как сообщает источник, на «Наполи» может быть оказано давление, чтобы позволить Кулибали уйти за гораздо меньше € 70 млн. Это значительно меньше, чем предложение, от которого отказалось ранее руководство клуба. Из-за нехватки финансовых ресурсов владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сказал, что может продать сенегальского защитника, хотя и высоко ценит его игру.

Де Лаурентис: я отказался от € 105 млн, потому что мне нравится Кулибали