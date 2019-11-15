Жемалетдинов: матч с Бельгией — серьёзный вызов для сборной России

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов надеется, что команда сможет обыграть Бельгию в предстоящем поединке отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.

«Бельгию нужно в любом случае обыгрывать. Надо постараться сыграть с ними в свой футбол. Возможно, из-за того что задача выхода на Евро уже решена, нам будет спокойнее. Но мы прекрасно понимаем, что это очень важная игра, которая поможет нам проверить свой уровень. Для нас это серьёзный вызов», — цитируют Жемалетдинова «Известия».

Сборная России сыграет с национальной командой Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:00 мск.



Бельгия, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место. Обе сборные уже гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате Европы.



Напомним, в матче 1-го тура Бельгия и Россия встречались в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» 21 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.

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