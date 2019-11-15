Аленичев: у сборной России значимая цель — занять первое место в группе

Бывший полузащитник «Порту» Дмитрий Аленичев рассказал, какой игры ждёт от сборной России в матче отборочного раунда Евро-2020 с Бельгией. Обе команды уже квалифицировались в финальную часть турнира.

«Только после финального свистка можно будет сказать, стала ли наша сборная сильнее по сравнению с первым матчем против бельгийцев. Конечно, мы уже решили очень важную задачу выхода на Евро-2020, но впереди не менее значимая цель — занять первое место в группе. Это даст нам определённые привилегии при жеребьёвке», — приводят слова Аленичева «Известия».

Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.



Расписание матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.