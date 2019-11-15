Титов: для сборной России игра с Бельгией — своего рода лакмусовая бумажка

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от матча сборных России и Бельгии в квалификации чемпионата Европы 2020 года. Он надеется, что команды покажут красивый футбол.
«Игра против Бельгии для нашей команды — это своего рода лакмусовая бумажка. Этим матчем мы подытожим отборочный турнир, потому что наш предстоящий соперник — самая сильная сборная в группе.
Жду яркой игры, ведь 60 тысяч болельщиков соберутся на трибунах и будут гнать команду вперёд. Надеюсь, это даст нашим игрокам невероятную мотивацию и, в хорошем смысле этого слова, одержимость. Желаю сборной России победы. Хочется увидеть красивый футбол", — цитируют Титова «Известия».
Матч сборных России и Бельгии состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.
Расписание матчей отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
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