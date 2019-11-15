Дюков объявил о назначении нового главы судейского комитета вместо Левникова

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о кадровом изменении в судейском комитете.



«Что касается того, что реформа произошла, – пока это не так. Сегодня рассмотрена концепция и стратегия системы управления судейством. Работа велась давно, я об этом говорил ещё с лета. Мы её поддержали. Это первое. Второе – произошло назначение нового руководителя судейского комитета. Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции.



Чуть позже мы расскажем о концепции и реформе. Безусловно, мы будем продолжать работу по обучению судей и инспекторов. Важно, чтобы, развивая систему, мы имели единый стиль судейства, соответствующий современному, интенсивному футболу», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.