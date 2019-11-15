Головин тренировался с повреждением, Черчесов разминался. Фото с «Газпром Арены»

Сегодня, 15 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» национальная команда России провела тренировку в рамках подготовки к отборочному матчу на Евро-2020 со сборной Бельгии.

В матче со сборной Кипра подопечные Станислава Черчесова досрочно завоевали путёвку в финальную часть Евро-2020. В настоящий момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе I, набрав 21 очко. В отборочном цикле сборной России осталось провести две встречи – со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге 16 ноября и в гостях с командой Сан-Марино 19 ноября.

Чемпионат Европы—2020 продлится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи пройдут в 12 странах на 12 стадионах, в том числе в Санкт-Петербурге. Финал турнира примет стадион «Уэмбли» в Лондоне.

Лучшие кадры с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.