Агент Бэйла ведёт переговоры с «Арсеналом» и «Тоттенхэмом»

Джонатан Барнетт, агент нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, пытается договориться о переходе футболиста в один из клубов английской Премьер-лиги, сообщает Sport.es.
Приоритетом для Бэйла является переезд в Лондон. По информации издания, агент валлийца уже начал переговоры с несколькими столичными командами, включая «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур».
Напомним, в минувшее летнее трансферное окно «Реал» пытался продать Гарета в китайский клуб, но в последний момент сделка сорвалась. В течение нынешнего сезона игрок несколько раз давал понять, что недоволен своим положением в мадридской команде.
Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 30-летний нападающий забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за «сливочных» во всех турнирах.
- 15 ноября 2019
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