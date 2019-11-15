Бэйл: определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл сравнил свои ощущения от пребывания в расположении клуба и национальной команды.
«Определённо мне больше нравится играть за сборную Уэльса, чем за «Реал». Это как играть с друзьями в парке в воскресенье. Здесь я говорю на своём языке и чувствую себя более комфортно. Но это никак не влияет на мою игру», — приводит слова Бэйла AS.
Ранее сообщалось, что между Бэйлом и руководством «Реала» разгорелся конфликт. По информации испанских СМИ, 30-летний футболист сначала запретил клубу оглашать информацию о его травме, а позднее и вовсе заявил руководству, что больше не желает играть в команде и хочет перебраться в Китай в зимнее трансферное окно. При этом травма, которой объяснялось непопадание Гарета в заявку «сливочных», не помешала ему отправиться в сборную Уэльса.
- 15 ноября 2019
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