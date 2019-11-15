ЦСКА, скорее всего, не будет продлевать контракт с Ефремовым

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с полузащитником Дмитрием Ефремовым. Соглашение игрока истекает этой зимой.
В настоящее время 24-летний футболист восстанавливается после разрыва двух связок правого коленного сустава — медиальной и передней крестообразной. Травму Дмитрий получил в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2) в результате единоборства с защитником красно-белых Самуэлем Жиго.
5 сентября Ефремов перенёс операцию. Сообщалось, что сроки восстановления хавбека составят шесть-семь месяцев.
Ефремов выступает за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (1 — в основе). «Армейцы» после 16 туров занимают четвёртое место в турнирной таблице первенства.
- 15 ноября 2019
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