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РПЛ поддержала изменения РФС в судействе и инспектировании

РПЛ поддержала изменения РФС в судействе и инспектировании
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига выступила с заявлением по итогам заседания исполнительного комитета Российского футбольного союза.

«В пятницу состоялось заседание Исполкома РФС, на котором был принят ряд важных решений. Новым главой судейского комитета футбольного союза вместо Николая Левникова, который получил назначение в комиссию УЕФА, стал член комитета Ашот Хачатурянц.

Российская Премьер-Лига считает предложения президента РФС Дюкова по реформе судейства и инспектирования правильными и своевременными. Концепция развития судейства, представленная Хачатурянцом на заседании, отвечает современным реалиям. Клубы РПЛ настроены на конструктивную работу с новым руководством судейского комитета РФС», — сообщила пресс-служба лиги.

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