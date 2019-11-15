Гризманн: хорошо знал, что мне будет трудно в «Барселоне»
Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн сказал, что неудачное начало карьеры в стане сине-гранатовых не стало для него неожиданностью.
«Уверен, что на поле мне лучше всего подходит место в центре нападения. У меня есть свои ориентиры. Я играл на этой позиции много лет.
Сейчас я в новом клубе. Мне нужно время на адаптацию. Я ещё учусь. Когда переходил в «Барселону», хорошо знал, что будет трудно», — приводит слова французского форварда RMC Sport.
Гризманн стал игроком «Барселоны» прошлым летом. За 28-летнего футболиста каталонцы заплатили мадридскому «Атлетико» € 120 млн.
В нынешнем сезоне Антуан забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
Источник: адаптация Гризманна в «Барселоне» затрудняется по трём причинам
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