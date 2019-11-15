Гол Кавани помог Уругваю победить Венгрию в товарищеском матче

Сборная Уругвая в товарищеском матче обыграла национальную команду Венгрии со счётом 2:1. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Обслуживала матч словенская бригада арбитров во главе с Дамиром Скоминой. Ему ассистировали Роберт Вукан и Томаж Кланчник.

Счёт был открыт на 15-й минуте. Автором забитого мяча стал Эдинсон Кавани, которому ассистировал Матиас Винья. На 21-й минуте преимущество уругвайской национальной команды увеличил Пол Брайан Родригес Браво с передачи Луиса Суареса. Через несколько минут разрыв в счёте сократил Адам Салаи с передачи Роланда Варги.

Сборная Венгрии продолжает участие в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года. Венгрия, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы Е.