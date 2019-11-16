Отец Мойзе Кина заявил, что считает переход сына в «Эвертон» ошибкой

Жан Кин, отец 19-летнего нападающего «Эвертона» Мойзе Кина, выразил мнение, что сыну не стоило переходить в английский клуб из «Ювентуса» минувшим летом.
«Отправить сына в Англию было ошибкой, потому что он ещё слишком молод и не лучшим образом чувствует себя в «Эвертоне». Мне не нравился этот переход. Надеюсь, он сможет как можно скорее вернуться в Италию. Хотелось бы увидеть его в «Роме», но главное, чтобы он вернулся.
Что касается Райолы, у нас с ним нет никаких отношений, никогда с ним не встречался и даже думаю, что он никогда не хотел увидеться со мной. Он запросил доверенность для представления интересов моего сына, когда ему было 14 лет. Вместе с моей бывшей женой он хотел устроить Мойзе в Англию. В «Эвертоне» сын не может прижиться. Для такого перехода нужно несколько лет набираться опыта за границей», — цитирует отца футболиста Sky Sports со ссылкой на Centro Suono Sport.
- 16 ноября 2019
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