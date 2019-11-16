«Ювентус» интересуется полузащитником «Валенсии»
«Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса, сообщает Goal.com.
По информации источника, скауты туринского клуба пристально наблюдают за игрой 19-летнего испанского футболиста. Действующий контракт Торреса с «Валенсией» рассчитан до июня 2021 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении полузащитника с испанским клубом, составляет € 100 млн. Ранее сообщалось, что интерес к Торресу проявляют такие клубы, как «Ливерпуль», «Барселона» и дортмундская «Боруссия».
В текущем сезоне Торрес принял участие в 12 матчах испанской Примеры, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. «Валенсия» набрала 20 очков в 13 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Партнёр Черышева не доверяет врачам «Валенсии»
- 16 ноября 2019
-
18:07
-
17:59
-
17:48
-
17:37
-
17:36
-
17:27
-
17:24
-
17:02
-
17:00
-
16:56
-
16:50
-
16:37
-
16:34
-
16:24
-
15:28
-
15:18
-
15:10
-
15:10
-
14:55
-
14:44
-
14:41
-
14:35
-
14:27
-
14:10
-
14:07
-
13:50
-
13:42
-
13:37
-
13:18
-
13:03
-
12:57
-
12:39
-
12:38
-
12:12
-
11:50
Партнерский контент