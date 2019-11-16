«Ювентус» интересуется полузащитником «Валенсии»

«Ювентус» заинтересован в услугах полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса, сообщает Goal.com.



По информации источника, скауты туринского клуба пристально наблюдают за игрой 19-летнего испанского футболиста. Действующий контракт Торреса с «Валенсией» рассчитан до июня 2021 года. Сумма отступных, прописанная в соглашении полузащитника с испанским клубом, составляет € 100 млн. Ранее сообщалось, что интерес к Торресу проявляют такие клубы, как «Ливерпуль», «Барселона» и дортмундская «Боруссия».



В текущем сезоне Торрес принял участие в 12 матчах испанской Примеры, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. «Валенсия» набрала 20 очков в 13 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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