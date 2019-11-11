Партнёр Черышева не доверяет врачам «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш выразил недовольство работой медицинского штаба команды, сообщает AS.
По информации источника, португальский футболист потребовал предоставить ему медицинскую консультацию не у клубных врачей, а у других специалистов. Отмечается, что Гедеш обеспокоен медленным ходом восстановления после травмы голеностопа.
Напомним, на данный момент в лазарете «Валенсии» находятся девять футболистов, в том числе полузащитник сборной России Денис Черышев. Из-за повреждения мышц передней поверхности бедра Черышев не сможет принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Бельгии и Сан-Марино.
В нынешнем сезоне Гедеш принял участие в шести матчах чемпионата Испании, однако не отметился результативными действиями.
- 11 ноября 2019
-
22:32
-
22:22
-
22:14
-
21:55
-
21:28
-
21:27
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:32
-
20:22
-
20:14
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:16
-
19:09
-
18:46
-
18:39
-
18:22
-
18:22
-
18:18
-
18:04
-
17:57
-
17:47
-
17:26
-
17:24
-
17:14
-
16:44
-
16:41
-
16:27