Партнёр Черышева не доверяет врачам «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш выразил недовольство работой медицинского штаба команды, сообщает AS.



По информации источника, португальский футболист потребовал предоставить ему медицинскую консультацию не у клубных врачей, а у других специалистов. Отмечается, что Гедеш обеспокоен медленным ходом восстановления после травмы голеностопа.



Напомним, на данный момент в лазарете «Валенсии» находятся девять футболистов, в том числе полузащитник сборной России Денис Черышев. Из-за повреждения мышц передней поверхности бедра Черышев не сможет принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Бельгии и Сан-Марино.

В нынешнем сезоне Гедеш принял участие в шести матчах чемпионата Испании, однако не отметился результативными действиями.