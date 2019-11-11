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Партнёр Черышева не доверяет врачам «Валенсии»

Партнёр Черышева не доверяет врачам «Валенсии»
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш выразил недовольство работой медицинского штаба команды, сообщает AS.

По информации источника, португальский футболист потребовал предоставить ему медицинскую консультацию не у клубных врачей, а у других специалистов. Отмечается, что Гедеш обеспокоен медленным ходом восстановления после травмы голеностопа.

Напомним, на данный момент в лазарете «Валенсии» находятся девять футболистов, в том числе полузащитник сборной России Денис Черышев. Из-за повреждения мышц передней поверхности бедра Черышев не сможет принять участия в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборными Бельгии и Сан-Марино.

В нынешнем сезоне Гедеш принял участие в шести матчах чемпионата Испании, однако не отметился результативными действиями.

В сборной России подтвердили, что Черышев пропустит ближайшие матчи
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