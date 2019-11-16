Ломбертс может стать скаутом «Зенита» в Западной Европе
Защитник «Остенде» Николас Ломбертс может стать скаутом «Зенита», сообщает Het Nieuwsblad.
Согласно информации источника, о работе в бывшем клубе 34-летний футболист может договориться уже в эти выходные. Ожидается, что во время визита в Санкт-Петербург в составе делегации сборной Бельгии, которая сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России, он встретится с руководством «Зенита» и обсудит детали возможного сотрудничества. Предполагается, что Николас будет отвечать в петербургском клубе за Западную Европу.
Ломбертс выступал за «Зенит» с 2007 по 2017 год. В текущем сезоне не сыграл ни одного матча за «Остенде». Контракт игрока с бельгийским клубом рассчитан до лета следующего года.
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