Созин: господин Кикнадзе, давайте успокоимся. Миранчук не стоит 100 млн

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о поражении сборной России в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).

«В этом году у нас от игры сборной только положительные эмоции. Мы выиграли семь матчей подряд, ситуация очень радостная. И главное – наша задача решена: мы на Евро! На матч с Бельгией мы ехали с оптимизмом, а это главная задача сборной. Все верили, что мы можем обыграть бельгийцев, хотя нам и говорили, что они первые в мировом рейтинге. Но оптимизма меньше от этого не становилось.

Также мы читаем, что Миранчуков за € 100 млн может купить «Зенит», а может «Ювентус» – за 200. Наверное, это так. И вот сегодня нет Головина, зато есть Миранчук, который стоит € 100 млн и даже забил «Ювентусу». Но на деле всё получается не так. Когда мы начинаем кричать, какие у нас дорогие игроки, это фальшиво. Сегодня Лёши Миранчука было не видно и не слышно. Он тихий и скромный игрок, не стоящий больших денег. Ну, может уйти в «Динамо» или «Шинник». Свой класс он должен был показать в матче за сборную, когда играешь с Бельгией. То же самое Дзюба – свой класс он должен показывать на командах большого уровня. Но мы его не показываем, у нас этого класса просто нет.

Так что, господин Кикнадзе, давайте успокоимся, Миранчук не стоит € 100 млн. И никогда не будет стоить, потому что за сборную с Бельгией он не играет. Наверное, гол «Ювентусу» дорогого стоит. Но сегодня он забыл, где и за кого играет.

Если Миранчуки стоят 100, то Головин, наверное, 200? А Азар тогда вообще миллиард? Нам не надо себя переоценивать. Давайте оценивать игроков по матчам с Бельгией, Испанией и Бразилией. И тогда поймём, стоит ли Дзюба € 30 млн, а Чалов – 25. А пока мы не стоим ничего, не можем играть с Бельгией даже на равных», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.