Радченко: знаем, что Дзюба может забить всем

Бывший игрок сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о поражении национальной команды в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с бельгийцами (1:4).

«Не думаю, что такой результат — это позор. Да, счёт крупный, но в определённых отрезках игры не хватило внимания. Игра сама по себе складывалась отрезками. От этого такой результат.

Не скажу, что играли автобусом и проводили время на своей половине поля. Первые минуты матча игра была на равных. Мы не отсиживались в обороне — об этом говорит забитый мяч.

Дзюба играл в своей манере. Футболисты Бельгии играли очень компактно, очень дисциплинированно в обороне, свободных зон не было. У Бельгии одни из лучших защитников в Центральной Европе, поэтому Артёму было совсем непросто. Было видно, что Дзюбе тяжело даётся игра. Забить гол в футболе очень сложно, неважно, какому сопернику, — слабому или сильному. Мы знаем, что Дзюба может забить всем.

По поводу вратарской позиции, Акинфеев принял решение. Вряд ли он вернётся. Нужно играть вратарями, которые сейчас в сборной», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.