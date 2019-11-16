Черчесов — на вопрос, как надо играть с Бельгией: лучше с ней вообще не играть

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал проигрыш в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Бельгии (1:4).
«Мы не впервые играем здесь. Атмосфера великолепная, стадион заполнен. Нам нравится играть в Петербурге. На ЧМ-2018 решили задачу выхода из группы. И сегодня, кстати, не исключение.
Как всё-таки нужно играть с бельгийцами? Это Роберто Мартинес вас попросил задать вопрос? Судя по всему, мы вместе будем играть на чемпионате Европы. Если я вам сейчас всё расскажу, вы всё поймёте. Лучше против Бельгии вообще не играть.
Я бы не назвал этот матч экспериментом. Ситуация заставляла нас побеждать, чтобы занять первое место. Я понимал, что это риск. Значит, нужно находить другие аргументы в матчах с соперниками самого высокого уровня. Большое значение имеет физическая готовность, которая у нас была на хорошем уровне на чемпионате мира. Сегодня, думаю, мы недобрали в плане физической готовности", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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