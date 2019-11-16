Закономерно ли крупное поражение сборной России от бельгийцев?
Национальная команда России проиграла в домашнем матче 9-го тура чемпионата Европы 2020 года со сборной Бельгии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 1:4.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: закономерно ли крупное поражение сборной России от бельгийцев?
Принять участие в опросе можно на сайте Playbuzz.
Россия ранее досрочно вышла на Евро-2020. В группе I команда Станислава Черчесова занимает второе место, набрав 21 очко в девяти матчах.
В заключительном, 10-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты на выезде сыграют со сборной Сан-Марино. Встреча состоится в Серравалле на стадионе «Олимпико» 19 ноября, начало — в 22:45 мск.
Евро-2020 Россия не выиграет. Сборная Бельгии показала нам это
Но сборная России всё равно заслуживает добрых слов за этот отборочный цикл.
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