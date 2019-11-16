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Защитник сборной Бельгии пообещал выпить водки после победы над Россией

Защитник сборной Бельгии пообещал выпить водки после победы над Россией
Футбол / Евро-2020 0

Защитник сборной Бельгии Тома Мёнье заявил, что выпьет водки после победы в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой России.

«Россия — Бельгия 0:3… Собираюсь выпить водки по пути домой на самолёте. Это всё, что мне известно», — написал Мёнье в своём «твиттере».

Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место. Бельгийцы досрочно стали победителями группы. Сборная России также вышла на Евро-2020.

В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.

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