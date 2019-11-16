Э. Азар: сборная Россия играла хорошо. Ей немного не повезло

Нападающий национальной команды Бельгии Эден Азар дал комментарий после выездного матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной России (4:1). 28-летний футболист стал автором двух голов и одной результативной передачи.
«Надо признать, Россия играла хорошо. Мы нанесли три или четыре удара в первом тайме и забили три мяча, так что ей немного не повезло. Россия играла в высоком темпе, оказывала давление, однако у нас самих сильные исполнители, и мы способны играть с такими командами. В общем, мы довольны», — сказал Азар пресс-службе УЕФА после встречи.
Бельгия, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место.
В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.
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